«Боялись Россию»: англичане прячутся перед игрой

Колумбийцы, потратившие полмиллиона на путешествие в Россию, британские фанаты, приехавшие на чемпионат мира в самый последний момент из-за страха и негативных публикаций английских СМИ, а также апокалиптические дороги перед стадионом «Спартак» «Газета.Ru» рассказывает об атмосфере в преддверии матча 1/8 финала Колумбия — Англия.

Московская погода явно решила поддержать в этот день британцев: стальные облака, которые вот-вот грозят разразиться осколками капель, порывы ветра, стремительно понижающаяся температура — типичный Туманный Альбион, как его описывают в стереотипах.

То ли из-за пасмурного вечера, то ли из-за неожиданно скромного количества фанатов, прогуливающихся на свежем воздухе возле стадиона, но атмосфера чемпионата мира доходит до посетителя матча Колумбия — Англия с трудом, словно преодолевая в пути серьезные помехи.

Сегодня возле «Спартака» пустынно по сравнению с другими матчами чемпионата мира Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 3 Июл 2018 в 8:37 PDT Широченная дорога от метро «Спартак» до одноименного стадиона напоминает кадр из фильм об апокалипсисе: по ней не проезжают машины (движение перекрыто), и только небольшое количество «выживших» бредет вдалеке.

Вспоминая, сколько людей здесь толпилось в преддверии встречи группового этапа мундиаля Исландия — Аргентина (тогда постоянно приходилось лавировать между потоками фанатов, чтобы не быть унесенным в обратном направлении), хочется лишь ностальгически вздохнуть.

Впрочем, возле выхода из метро все-таки наблюдается небольшое движение — спасибо колумбийцам. Все-таки горячая латиноамериканская кровь не может обойтись совсем без веселья. Общение, улыбки, кричалки — все это имеется (конечно, не в таком количестве, как на матче Аргентины, но все-таки).

«Кофейщики» также разместили на пустой дороге огромную растяжку с названием своей страны, возле которой постоянно фотографируются фанаты в самых разных национальных футболках.

Она пользуется особенной популярностью и у профессиональных фотографов СМИ — за неимением других ярких красок на фоне окружающей серости.

Колумбийцы вообще являются фактически единственным «лучом света в темном царстве» накануне матча — и не только благодаря своим ярко-желтым футболкам и национальным песням, которые иногда неожиданно разрезают тишину на подходе к стадиону, но и потому, что альтернативы им нет.

Британских фанатов не видел никто. Такое ощущение, что они просто не приехали.

— Для меня это тоже удивительно, ведь из Южной Америки лететь гораздо дольше, чем из той же Британии, — пожимал плечами колумбийский фанат Давид в каске, раскрашенной в желто-сине-красные цвета.

— Я потратил около 400 тысяч рублей, если переводить на ваши деньги, чтобы приехать в Россию и жить здесь на чемпионате мира. Это шестая часть всех моих доходов за год! Для англичан все вышло бы гораздо дешевле.

В ходе беседы выяснилось, что Давид живет и работает в данный момент в Новой Зеландии (он инженер — отсюда и каска), так что для него одиночное путешествие в Россию выдалось едва ли не более экзотическим, чем для других его соотечественников.

— Я очень мало знал о России и никогда раньше не думал включать ее в свой список для туристических поездок. Так что когда появилась возможность приехать сюда на мундиаль, я решил: почему бы не попробовать? Думаю, каждый должен дать России шанс — это отличная страна с очень любезными людьми. Волонтеры здесь на каждом шагу — они помогают мне каждый день.

Примерно то же самое говорил и колумбиец Даниэль родом из Боготы, с которым мы встретились в метро по дороге на матч. Он потратил на 20-дневное пребывание в России 500 тысяч рублей — даже больше, чем его «новозеландский» земляк.

— Россия — очень красивая страна. Я работаю финансистом, но вынужден был о-о-очень долго копить на это путешествие. Пока я был только в Самаре и вот теперь еду посмотреть на нашу игру с Англией. В России мне пока все нравится. Везде очень дружелюбные люди. Правда, сейчас холодно стало, — пожаловался Даниэль.

Его спутники (влюбленная пара, с которыми фанат прилетел из Колумбии) предусмотрительно надели теплые куртки и не снимали их даже в вагоне, предпочитая смотреть матч Швеция — Швейцария, в котором определился возможный соперник «кофейщиков» по 1/4 финала, в полном обмундировании.

А вот мой собеседник теплой одеждой не озаботился и уже предвкушал встречу с неласковым ветром на открытой дороге к «Спартаку».

Помимо «чистокровных» колумбийцев, в вагоне также ехала необычная компания из фанатов в футболках «кофейщиков», которая общалась со своими товарищами исключительно по-английски. Оказалось, что это итальянцы, которые целенаправленно приехали на чемпионат мира поддерживать Колумбию, поскольку их собственная сборная не смогла пройти отбор.

— У нас много колумбийских друзей, поэтому мы и решили съездить с ними за компанию, — пояснил мне один из итальянцев.

Спустя некоторое время блужданий на дороге корреспонденту «Газеты.Ru» все-таки удалось встретить и двух британских фанатов индийского происхождения.

— Потому что британские СМИ — да и вообще все европейские — очень плохо писали о России накануне чемпионата мира, — пояснил Джейк, работающий в Лондоне хореографом индийских народных танцев.

— Англия, Франция, Бельгия… наши друзья из других стран тоже говорили нам, что их пресса не рекомендует ехать в Россию. Но стоило мундиалю стартовать, как СМИ неожиданно изменили свое мнение.

Корреспонденты писали из вашей страны, что здесь все очень здорово и безопасно. Вот мы и решились приехать.

— Только вот билетов у нас нет, раньше мы об этом не думали, — признался спутник Джейка Джонни. — Теперь вот ищем, у кого бы купить.

Пока мы шли до арены, нам встретились еще два британских фаната, которые почему-то перемещались поодиночке в сторону метро. На этом все.

Кажется, сегодня Колумбия будет играть на домашнем стадионе. Встречу, кстати, посетит легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама. Вместе со своей супругой он стремительно пронесся в вип-ложу стадиона, не обращая внимания на приветственные крики фанатов. Английских легенд пока замечено не было.