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27 тыс. болельщиков приехали в Казань на поезде
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Бесплатные поезда перевезли в Казань около 27 тыс. болельщиков ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бесплатные дополнительные поезда перевезли в Казань около 27 тыс. болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил журналистам начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала Федеральной пассажирской компании Олег Коновалов.
"На данный момент предварительные итоги подведены, в Казань прибыло уже 27 тыс. болельщиков и 29 тыс. болельщиков ожидает отправления из Казани. Непосредственно в пятницу, в день матча (сборных Бразилии и Бельгии — прим. ТАСС), в Казань прибудет около 4 тыс. болельщиков на дополнительных рейсах", — сказал он.
По словам Коновалова, болельщики довольны товарами и услугами, которые предоставляются в поездах. "Самое популярное из запросов болельщиков — это чак-чак. Он бьет пока все рейтинги", — отметил он.
Всего в общей сложности поезда во время ЧМ совершат 734 дополнительных рейса по 31 маршруту между 11 городами, которые принимают матчи. Для доставки болельщиков в Казань назначены 48 рейсов поездов, а из Казани — 60 рейсов.
В Казани состоялись четыре матча группового этапа: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0). Кроме того, на стадионе "Казань-Арена" 30 июня в 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3). Также 6 июля в Казани в матче 1/4 финала сыграют сборные Бельгии и Бразилии.
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