Что вы не знали о футбольном первенстве

В России идёт футбольный чемпионат мира. Это масштабное спортивное мероприятие, собирающее тысячи участников и миллионы болельщиков. Вот несколько любопытных фактов об этом соревновании, которые вы, возможно, не знали.

1. Россия — самая большая страна из когда-либо принимавших чемпионат.

2. Россия подготовилась к ЧМ, построив 12 новых стадионов в 11 городах.

3. Финальный матч проведут на московском стадионе «Лужники», вмещающем 80 000 зрителей.

4. Ожидается, что матчи посетят 3 000 000 человек, из них примерно 1 000 000 — болельщики из других стран. В нынешнем году неслыханную активность проявили фанаты футбола из Германии, их число увеличилось на 44%, если судить по купленным ими авиабилетам.

5. К каждому чемпионату компания-создатель мяча придумывает новый дизайн и использует новые технологии. Футболистам предоставят мяч от Adidas со встроенным чипом. Чип не будет активен во время игр, но покупатели мячей смогут считывать с чипа информацию о чемпионате с помощью телефона.

6. За всю историю проведения чемпионатов команда Бразилии становилась победителем 5 раз, и этот рекорд пока никем не побит.

7. Исландия — страна с самым маленьким населением из всех, что отправляли команды на чемпионат.