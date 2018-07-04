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Что вы не знали о футбольном первенстве
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Что вы не знали о футбольном первенстве 

Рамблер 12 часов назад
В России идёт футбольный чемпионат мира. Это масштабное спортивное мероприятие, собирающее тысячи участников и миллионы болельщиков. Вот несколько любопытных фактов об этом соревновании, которые вы, возможно, не знали.
1. Россия — самая большая страна из когда-либо принимавших чемпионат.
2. Россия подготовилась к ЧМ, построив 12 новых стадионов в 11 городах.
3. Финальный матч проведут на московском стадионе «Лужники», вмещающем 80 000 зрителей.
4. Ожидается, что матчи посетят 3 000 000 человек, из них примерно 1 000 000 — болельщики из других стран. В нынешнем году неслыханную активность проявили фанаты футбола из Германии, их число увеличилось на 44%, если судить по купленным ими авиабилетам.
5. К каждому чемпионату компания-создатель мяча придумывает новый дизайн и использует новые технологии. Футболистам предоставят мяч от Adidas со встроенным чипом. Чип не будет активен во время игр, но покупатели мячей смогут считывать с чипа информацию о чемпионате с помощью телефона.
6. За всю историю проведения чемпионатов команда Бразилии становилась победителем 5 раз, и этот рекорд пока никем не побит.
7. Исландия — страна с самым маленьким населением из всех, что отправляли команды на чемпионат.
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