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В Казани сократят рабочий день из-за ЧМ
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В Казани сократят рабочий день из-за ЧМ по футболу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Мэрия города Казань рекомендовала главам организаций сократить рабочий день в пятницу, 6 июля, до 14.00 из-за матча чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Ильсур Метшин, сообщает inkazan.ru.
Матч 1/4 финала между командами Бразилии и Бельгии состоится в пятницу в 21.00 на стадионе «Казань Арена».
В сообщении мэрии говорится, что сокращение рабочего дня необходимо «в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру».
Ранее был назван самый гостеприимный город чемпионата мира по футболу.
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