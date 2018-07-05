В Казани сократят рабочий день из-за ЧМ по футболу

Мэрия города Казань рекомендовала главам организаций сократить рабочий день в пятницу, 6 июля, до 14.00 из-за матча чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Ильсур Метшин , сообщает inkazan.ru.

Матч 1/4 финала между командами Бразилии и Бельгии состоится в пятницу в 21.00 на стадионе «Казань Арена».

В сообщении мэрии говорится, что сокращение рабочего дня необходимо «в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру».

Ранее был назван самый гостеприимный город чемпионата мира по футболу.