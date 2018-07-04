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«Все будут против нас»: Хорваты опасаются России
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«Все будут против нас»: Хорваты опасаются России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборной Хорватии стоит опасаться атак России и ее фанатов в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявил ее голкипер Даниел Субашич.
По его словам, матч 1/4 финала будет для команды Хорватии «как всегда» трудным, потому что на своей территории и при «огромной» фанатской поддержке российские футболисты всегда играют хорошо.
«На стадионе все будут против нас», — посетовал он.
Субашич отметил «качественность», самоотдачу и скорость футболистов сборной России, а также то, что все же уверен в способности Хорватии «ответить на вопросы», которые ей задаст российская команда.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 7 июля.
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