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От болельщика в Москве сбежала невеста
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От болельщика в Москве сбежала невеста 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Reuters
Китаец, приехавший с девушкой в Москву ради матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, потерял возлюбленную на Красной площади, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, китайская пара фанатов футбола поссорилась в самом центре столицы России, после чего девушка убежала, «растворившись» в толпе.
Так как на звонки молодого человека китаянка не отвечала, он обратился к московским полицейским, которые в настоящее время проводят проверку случившегося.
Накануне правоохранители Москвы сами обратились к двум футбольным фанатам из Аргентины, задержав их за запуск дрона на Красной площади. Аргентинцы 32 и 35 лет, которые также прибыли в Россию, чтобы увидеть матчи мундиаля, запустили квадрокоптер с Лобного места, были задержаны за это и вскоре могут стать фигурантами административного дела.
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