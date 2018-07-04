От болельщика в Москве сбежала невеста

Китаец, приехавший с девушкой в Москву ради матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, потерял возлюбленную на Красной площади, сообщает РЕН ТВ

По информации канала, китайская пара фанатов футбола поссорилась в самом центре столицы России, после чего девушка убежала, «растворившись» в толпе.

Так как на звонки молодого человека китаянка не отвечала, он обратился к московским полицейским, которые в настоящее время проводят проверку случившегося.

Накануне правоохранители Москвы сами обратились к двум футбольным фанатам из Аргентины, задержав их за запуск дрона на Красной площади. Аргентинцы 32 и 35 лет, которые также прибыли в Россию, чтобы увидеть матчи мундиаля, запустили квадрокоптер с Лобного места, были задержаны за это и вскоре могут стать фигурантами административного дела.