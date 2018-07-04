Букмекеры определили фаворитов на победу в ЧМ-2018

По итогам завершившейся стадии 1/8 финала проходящего в России чемпионата мира, аналитики букмекера bwin Россия определили фаворитов на победу в турнире. Шансы сборной Бразилии оцениваются наиболее высоко, — поставить на ее победу можно по коэффициенту 3.75.

Аналитики bwin Россия обновили прогнозы на победу в проходящем в России чемпионате мира.

Явным фаворитом аналитики называют команду Бразилии. Поставить на победу пентакампеонов в финале можно уже сейчас по коэффициенту 3.75. На второй и третьей строчке в числе претендентов расположились Франция и Англия, — коэффициент на победу каждой из команд составляет 5.00. Россия с коэффициентом 17.00 присутствует в списке команд на шестой строчке, хотя еще до старта турнира коэффициент на победу сборной-хозяйки мундиаля был равен 67.00.

Первые игры ¼ финала ЧМ2018 состоятся уже в пятницу, 6 июля. Сборная России проведет свой следующий матч в Сочи на стадионе «Фишт» против команды Хорватии в ближайшую субботу. Начало матча в 21:00 МСК.