Британский эксперт растерялся из-за ЧМ в России

Британский эксперт назвал фантастической организацию ЧМ-2018 по футболу

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Пол Эшуорт поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

Английский специалист провёл 12 дней в России и посетил Калининград, Нижний Новгород и Москву.

«Могу сказать, что организация мирового первенства — фантастическая, стадионы — прекрасны, люди — супер», — приводит слова Эшуорта «Газета.Ru».

Он отметил, что Россия очень постаралась, чтобы провести мировое первенство на таком высоком уровне и создать необходимую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что два марокканских болельщика решили остаться жить в Калининграде после ЧМ-2018 по футболу.