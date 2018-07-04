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Британский эксперт растерялся из-за ЧМ в России
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Британский эксперт назвал фантастической организацию ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Пол Эшуорт поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.
Английский специалист провёл 12 дней в России и посетил Калининград, Нижний Новгород и Москву.
«Могу сказать, что организация мирового первенства — фантастическая, стадионы — прекрасны, люди — супер», — приводит слова Эшуорта «Газета.Ru».
Он отметил, что Россия очень постаралась, чтобы провести мировое первенство на таком высоком уровне и создать необходимую инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что два марокканских болельщика решили остаться жить в Калининграде после ЧМ-2018 по футболу.
RT на русском: последние новости
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