Марокканцы приехали на ЧМ в Россию и остались

Болельщики из Марокко хотят остаться в России после посещения ЧМ-2018

Два марокканских болельщика приняли решение остаться в России после посещения страны во время чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

Фанаты намерены поступить в калининградский университет имени Иммануила Канта. Об этом информирует официальный сайт учебного заведения.

Отмечается, что марокканцев Рашида Хамиди Алдуя и Радуана Асдуи впечатлили в Калининграде люди, город и климат. Они уже подали документы для поступления в российский университет, однако могут быть зачислены в учебное заведение лишь в следующем году, когда пройдут языковую подготовку.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.

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