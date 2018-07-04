Ещё
Марокканцы приехали на ЧМ в Россию и остались
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики из Марокко хотят остаться в России после посещения ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два марокканских болельщика приняли решение остаться в России после посещения страны во время чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Фанаты намерены поступить в калининградский университет имени Иммануила Канта. Об этом информирует официальный сайт учебного заведения.
Отмечается, что марокканцев Рашида Хамиди Алдуя и Радуана Асдуи впечатлили в Калининграде люди, город и климат. Они уже подали документы для поступления в российский университет, однако могут быть зачислены в учебное заведение лишь в следующем году, когда пройдут языковую подготовку.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что в Петербурге аргентинского спекулянта оштрафовали на полмиллиона рублей.
Газета.Ru: последние новости
Сербский посол: Россия играет в футбол лучше хорватов Испанцам снится сборная России Эксперт: Россия билась и не сдалась ни на секунду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский тренер объявил бойкот сборной России374
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»360
Аршавин поставил Россию на последнее место167
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ492
Стал известен следующий клуб Дзюбы27
Видео
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение