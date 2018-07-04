Названо условие приезда Макрона на ЧМ

Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что она не исключает возможности приезда французского лидера Эммануэля Макрона на чемпионат мира по футболу в России, если национальная сборная доберётся до полуфинала.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, я думаю, да, если они дойдут до финала, я думаю, он прибудет», — сказала Берманн.
Ранее в пресс-службе посольства Великобритании в России заявили, что премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй не будет менять решение об отказе посещать чемпионат мира по футболу в России.