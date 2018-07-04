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Названо условие приезда Макрона на ЧМ
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Посол Франции допустила приезд Макрона на ЧМ в случае выхода французов в полуфинал 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что она не исключает возможности приезда французского лидера Эммануэля Макрона на чемпионат мира по футболу в России, если национальная сборная доберётся до полуфинала.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, я думаю, да, если они дойдут до финала, я думаю, он прибудет», — сказала Берманн.
Ранее в пресс-службе посольства Великобритании в России заявили, что премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй не будет менять решение об отказе посещать чемпионат мира по футболу в России.
RT на русском: последние новости
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