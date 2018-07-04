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Звезда немецкого футбола определил судьбу России
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Кураньи считает, что сборная России способна удивить в матче с Хорватией на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира между Россией и Хорватией.
«Не стоит забывать, что сборная России играет дома, при своей публике, а это очень серьёзная поддержка. Так что я бы не стал заранее отдавать победу хорватам — сборная России способна удивить, что уже ранее продемонстрировала в матче против испанцев», — приводит слова Кураньи ТАСС.
Немец отметил, что хорватская национальная команда показывает отличный футбол на мундиале и является сильной и сбалансированной.
Ранее сообщалось, что бразильская бригада арбитров во главе с Сандро Риччи назначена на матч четвертьфинала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии.
RT на русском: последние новости
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