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Россия последние 10 лет держится на Акинфееве
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Канчельскис: сборная России последние 10 лет держится на Акинфееве 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос, положит ли вратарь национальной команды Игорь Акинфеев конец критике в свой адрес после матча с Испанией.
«Согласен, что Акинфеев стал главным героем матча. Если бы не он, сборная бы не находилась там, где сейчас. Критика в его адрес неуместна, так как последние 10 лет на нём держится вся сборная», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом RT.
Ранее бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что сборная России способна удивить в матче с Хорватией на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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