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Российского арбитра не позвали на оставшиеся матчи
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​Арбитр Карасёв завершил работу на чемпионате мира 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский арбитр Сергей Карасёв не вошёл в список судей, которые будут работать на оставшихся матчах мундиаля. Полный список опубликовал официальный сайт ФИФА.
Карасёв провёл всего один матч на ЧМ-2018 в качестве главного арбитра — россиянин работал на игре сборных Австралии и Перу (0:2) в группе С.
В список арбитров, которые продолжат работу на чемпионате мира, вошли: Алиреза Фагани (Иран), Абдулла Наваф Шукралла (Бахрейн), Маланг Дидью (Сенегал), Джанни Сиказу (Замбия), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Матеу (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).
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