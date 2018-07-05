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Самарцев попросили мыться вдвоем на время ЧМ
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Самарцев попросили мыться вдвоем на время ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за жары и наплыва болельщиков ЧМ в Самаре увеличилось потребление холодной воды, и в некоторых районах в кранах упал напор. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
«Экономьте воду — принимайте душ вдвоем:)», — написали коммунальщики.
В компании подчеркнули, что в последние несколько дней в городскую систему водоснабжения подается почти на десять процентов больше воды, чем обычно.
В районах Самары, где модернизировали насосные станции, давление воды остается постоянным.
Ранее СМИ сообщали, что жильцам одного из ЖК Екатеринбурга из-за чемпионата мира решили отключить газ, вместе с которым пропадет и горячая вода. Эту меру объясняли распоряжением Ростехнадзора. В самом ведомстве заявили, что такого указания не давали.
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