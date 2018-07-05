«Наша команда выйдет в полуфинал. Почему бы и нет?»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владислав Радимов оценил шансы национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией.
«Поскольку это четвертьфинал, Хорватию можно назвать самым опасным для нас соперником в плей-офф. Нам будет противостоять шикарная сборная, в средней линии которой играет Модрич», — приводит слова Радимова «Спорт уие-энд».
Он отметил, что хорваты выглядели очень хорошо в тех матчах, что они провели на мировом первенстве. По словам Радимова, в игре подопечных Златко Далича не было сбоев.
«Однако шансы, считаю, 50 на 50. Это будет тяжёлая игра. Верю, что наша команда может выйти в полуфинал. Почему бы и нет?», — добавил Радимов.
Ранее посол Сербии Терзич Славенко дал прогноз на матч Россия — Хорватия.