Ещё
Болельщик попросил у России политическое убежище
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нигерийский болельщик попросил политического убежища в России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Нигерийский болельщик попросил в России политическое убежище из опасений за свою жизнь на родине из-за участия в антиправительственных акциях.
«Мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой предоставить ему убежище в России. По его словам, ему поступают угрозы убийством от нигерийских военных», — передает «Интерфакс» слова источника.
По его словам, нигериец приехал в Россию как болельщик на ЧМ-2018.
Напомним, 19 июня немецкие СМИ сообщили, что информация о том, что беженцы могут с помощью паспорта болельщика попасть из России в Европу. Подозрение немецкой полиции вызвало большое количество FAN-ID, оформленных в Иране (9500), Нигерии (7000), Сенегале (9000), Марокко (7500), Тунисе (8000) и Египте (6500).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
The Guardian отказалась от информации о «повторном приглашении» Мэй на ЧМ-2018 Тренер хорватов назвал сборную России лучшей командой на ЧМ Западные СМИ сделали Россию героем ЧМ
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Она отбивает мячи не хуже Акинфеева17
Россия оставит сборную без денег за ЧМ94
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ149
Стал известен следующий клуб Дзюбы32
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ519
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение