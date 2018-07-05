Болельщик попросил у России политическое убежище

Нигерийский болельщик попросил политического убежища в России

Нигерийский болельщик попросил в России политическое убежище из опасений за свою жизнь на родине из-за участия в антиправительственных акциях.

«Мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой предоставить ему убежище в России. По его словам, ему поступают угрозы убийством от нигерийских военных», — передает «Интерфакс» слова источника.

По его словам, нигериец приехал в Россию как болельщик на ЧМ-2018.

Напомним, 19 июня немецкие СМИ сообщили, что информация о том, что беженцы могут с помощью паспорта болельщика попасть из России в Европу. Подозрение немецкой полиции вызвало большое количество FAN-ID, оформленных в Иране (9500), Нигерии (7000), Сенегале (9000), Марокко (7500), Тунисе (8000) и Египте (6500).