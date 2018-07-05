Богатенький Риччи: кто решит судьбу сборной России

Основатель консалтинговой компании, любитель работать с будущими чемпионами мира и первый в истории судья, испытавший новое правило ФИФА, — 43-летний бразилец Сандро Риччи станет главным арбитром матча Россия — Хорватия. «Газета.Ru» рассказывает все самое интересное об этом рефери.

Сборная России по футболу 7 июля проведет важнейший матч в своей истории. Хозяева чемпионата мира встретятся в четвертьфинале с национальной командой Хорватии.

Накануне стало известно имя рефери, от которого будет зависеть судьба отечественной дружины.

Команду Станислава Черчесова и хорватов рассудит бразилец Сандро Риччи. Ассистентами станут его соотечественники — Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Резервным арбитром назначен замбиец Джанни Сиказу.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

43-летний Риччи родом из бразильского штата Минас-Жерайс. По профессии он аналитик внешней торговли, однако его душа явно принадлежит спорту. С 2006 года Риччи входит в состав арбитров Бразильской конфедерации футбола (CBF), а в 2010-м Сандро был признан лучшим рефери страны.

Свою международную работу судья начал в 2011 году, когда стал арбитром ФИФА.

Один из самых важных моментов в карьере бразильца произошел в 2013-м, когда ему доверили судить финальный матч чемпионата мира среди клубов.

Титул разыгрывали мюнхенская «Бавария» и «Раджа» из Касабланки. Встреча, которая проходила в городе Марракеш, завершилась со счетом 2:0 в пользу европейского клуба. Арбитр раздал две желтых карточки.

После этого Риччи задействовали на матчах домашнего для арбитра чемпионата мира по футболу — 2014. На мундиале ему довелось поработать на трех встречах — Франция — Гондурас (3:0) и Германия — Гана (2:2) на групповом этапе, а также на поединке немецкой команды с Алжиром в 1/8 финала турнира (2:1).

На счету арбитра за все три матча один назначенный пенальти, восемь желтых карточек и одна красная, которая была показана гондурасцу Уилсону Паласиосу за споры. Так что Риччи лучше не перечить.

Кстати, один из забитых мячей сборной Франции в ворота Гондураса был определен с помощью автоматической фиксации голов. На чемпионатах мира по футболу это произошло впервые, а судья встречи вошел в историю.

Еще один любопытный факт: два из трех матчей бразильца на мундиале-2014 пришлись на игры команды, которая впоследствии завоевала золотые медали турнира, — Германии. На нынешнем мировом первенстве Риччи уже во второй раз будет работать со сборной Хорватии. Однако стоит отметить, что этот судья был резервным арбитром на матче сборных России и Саудовской Аравии (5:0), так что и с подопечными Станислава Черчесова он встречается не впервые.

После матча открытия Риччи рассудил Хорватию и Нигерию в Калининграде (2:0), а также Данию и Францию в столичных «Лужниках» (0:0).

За два поединка Риччи редко наказывал команды. На его счету всего лишь четыре желтых карточки, ни одной красной и ни одного назначенного пенальти.

Как и для сборной России, четвертьфинал чемпионата мира станет для бразильского арбитра вершиной карьеры.

Нам остается надеяться, что и для Риччи и для коллектива Черчесова все сложится удачно.

Согласно статистике, бразилец в матчах чемпионата мира дает в среднем по 2,4 желтые карточки за игру. Этот показатель в матчах Кубка Америки у рефери равен 5,33. Похоже, на родном континенте Сандро предпочитает вести себя жестче.

Кроме работы на двух чемпионатах мира Риччи судил игры футбольного турнира Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Вместе с этим Сандро занимает должность аналитика в Палате внешней торговли Бразилии (CAMEX). Также Риччи является основателем собственной консалтинговой компании, офис которой находится в столице страны — городе Бразилиа.

До чемпионата мира у Сандро было не очень много практики работы арбитром. Последний поединок перед мундиалем, на котором работал рефери, прошел 19 ноября 2017 в чемпионате Бразилии, где «Атлетико Минейро» со счетом 3:0 разгромил «Коритибу».

Встреча Россия — Хорватия пройдет на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля в 21.00 по московскому времени.