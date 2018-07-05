Хорватские СМИ унизили сборную РФ

Автор хорватской газеты Večernji list Карло Ледински заявил, что современная сборная России уступает «по качеству и особенно красоте игры» российской команде 2008 года. Об этом сообщает «Газета.ру».

По мнению Ледински, то «золотое поколение» смогло «порадовать» болельщиков на чемпионате Европы, выбыв только в полуфинале.

Также автор статьи назвал «крайне оптимистичными» слова тренера сборной РФ Станислава Черчесова о том, что команда может выиграть медаль ЧМ.

Ледински отметил, что Черчесов из 24 матчей сборной «может записать в актив только семь побед».

Ранее сборная России в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ.

В матче четвертьфинала, который состоится 7 июля в Сочи, Россия встретится с Хорватией.