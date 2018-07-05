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Хорватские СМИ унизили сборную РФ
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Хорватские СМИ унизили сборную РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автор хорватской газеты Večernji list Карло Ледински заявил, что современная сборная России уступает «по качеству и особенно красоте игры» российской команде 2008 года. Об этом сообщает «Газета.ру».
По мнению Ледински, то «золотое поколение» смогло «порадовать» болельщиков на чемпионате Европы, выбыв только в полуфинале.
Также автор статьи назвал «крайне оптимистичными» слова тренера сборной РФ Станислава Черчесова о том, что команда может выиграть медаль ЧМ.
Ледински отметил, что Черчесов из 24 матчей сборной «может записать в актив только семь побед».
Ранее сборная России в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ.
В матче четвертьфинала, который состоится 7 июля в Сочи, Россия встретится с Хорватией.
Тренер сборной Хорватии Златко Далич заявлял, что Россия не смогла бы выйти в четвертьфинал, если была бы слабой командой.
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