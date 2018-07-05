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Неймару посоветовали продолжать падать
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Неймару посоветовали продолжать падать 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо поддержал форварда Неймара и призвал его «продолжать падать» на футбольном поле, если это понадобится. Об этом он написал в своем Instagram.
«Играй, как ты играл всегда, и не беспокойся о критике от игроков из других стран. Многие из них уже вылетели с чемпионата мира. Если тебе нужно обводить, обводи. Если тебе нужно забивать, делай это. Если тебе нужно падать после фолов, падай. Если тебе нужно тянуть время, лежа на газоне, делай это и побеждай. Потому что все поступают так же», — посчитал Ривалдо.
В своей публикации спортсмен указал, что Неймара критикуют, потому что он — идол для свой страны, и это многих раздражает. Ривалдо пожелал ему стремиться вверх и «заставлять всех петь песни от своей игры».
Ранее в поддержку Неймара выступил бразилец Роналду. Он заявил, что критика форварда за излишний артистизм — это глупость, а судьи не пытаются защитить его на поле. В то же время бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение игрока позорным.
По подсчетам RTS Sport, Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Правила против бразильца были нарушены 23 раза.
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