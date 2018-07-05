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Британцы сделали ставки на матч Россия-Хорватия
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Британские букмекеры назвали победителя матча Россия — Хорватия 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Британские букмекеры предсказали победу команды Хорватии в субботнем матче ЧМ-2018 против сборной России.
Коэффициент на успех хорватов у лондонских букмекеров составляет шесть к пяти, что подразумевает получение шести фунтов на каждые поставленные пять, передает РИА «Новости».
Коэффициент на на победу сборной России у SkyBet и William Hill составляет 14 к 5. Bet365 и BetFair дают на Россию коэффициент 3, то есть с каждого поставленного фунта можно будет получить 3. При этом коэффициент на победу сборной России в чемпионате мира Bet365, William Hill и SunBets составляет 5. У хорватов сейчас соответствующий показатель составляет 15 к 8. По количеству ставок на выход в финал и победу в чемпионате у британских букмекеров лидирует Англия, за которой идут Бразилия и Франция. В случае победы в чемпионате сборной России на каждый поставленный фунт можно получить 20.
Напомним, 2 июля сообщалось, что ставка в 1,85 млн рублей стала крупнейшим проигрышем, зафиксированным букмекерами на футбольном матче ЧМ-2018 Россия — Испания.
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