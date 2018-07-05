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Россияне высказались о премиях футболистам
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Россияне высказались о премиях футболистам 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян (46 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что игрокам сборной РФ не нужны премии за ЧМ, ведь они «и так много получают».
Респондентам задали такой вопрос: «Российским футболистам нужно платить премии за победы на ЧМ?». По мнению 29 процентов опрошенных, премии нужны, но небольшие.
25 процентов респондентов ответили «да», пояснив, что спортсменов нужно поощрять за победы.
Всего в опросе приняли участие 10 156 человек.
Источники «Интерфакса» заявили, что игроки сборной РФ не получат выплат от государства за выступления на чемпионате. Выплаты FIFA за игру на ЧМ распределит Российский футбольный союз. Сейчас речь идет о 16 миллионах долларов, из которых игроки смогут получить примерно по 3,3 миллиона рублей.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что игроки российской сборной получают премии за победы и ничьи. По данным издания, им выделяют по 15 тысяч евро за победу и вдвое меньше — за ничью.
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