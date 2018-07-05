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Французы пройдут маршем к стадиону в Нижнем Новгороде
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Фанаты сборной Франции пройдут маршем к стадиону в Нижнем Новгороде на матч с уругвайцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Болельщики сборной Франции 6 июля пройдут маршем к стадиону в Нижнем Новгороде, где состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Уругвая. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.
"6 июля ориентировочно в 15:30 болельщики сборной Франции пройдут маршем перед матчем 1/4 финала. Марш стартует от ресторана "Соляная биржа" на улице Сибирской по Волжской набережной к стадиону "Нижний Новгород", — говорится в сообщении.
Это будет последний матч турнира в Нижнем Новгороде. Ранее в городе прошли четыре игры группового этапа и встреча 1/8 финала.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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