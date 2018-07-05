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Назван счет в матче Россия-Хорватия
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Известный специалист назвал счет в матче Россия — Хорватия на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советский и российский футболист Олег Веретенников в интервью "Газете.Ru" рассказал, что ждет от сборной России победу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против Хорватии.
"Верю в победу сборной России, причем в основное время. Что касается счета, то тут сложнее, но, мне кажется, что либо 1:0, либо 2:1 в нашу пользу", — заявил специалист.
Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт".
Ранее сообщалось, что экс-футболист "Динамо" ждет от сборной России успеха в матче с Хорватией.
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