Назван счет в матче Россия-Хорватия

Известный специалист назвал счет в матче Россия — Хорватия на ЧМ-2018

Советский и российский футболист Олег Веретенников в интервью "Газете.Ru" рассказал, что ждет от сборной России победу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против Хорватии.

"Верю в победу сборной России, причем в основное время. Что касается счета, то тут сложнее, но, мне кажется, что либо 1:0, либо 2:1 в нашу пользу", — заявил специалист.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт".

Ранее сообщалось, что экс-футболист "Динамо" ждет от сборной России успеха в матче с Хорватией.