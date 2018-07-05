Назван «козырь» сборной России против хорватов

«Козырем» сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года является характер. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил ее игрок Александр Самедов

«В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя», — уверен полузащитник московского «Спартака».

По его словам, столь крупные соревнования на самом деле начинаются лишь с плей-офф, максимально возможное продвижение по которому — задача российской команды.

«А кто что-то там считает — не важно», — полагает спортсмен.

Также Самедов отметил, что для победы в ближайшем матче ему и его партнерам надо лишь «выслушать» тренерский штаб и сыграть «правильно».

Ближайшим матчем сборной России станет четвертьфинал мундиаля-2018, в котором противостоять ей будет команда Хорватии. Игра пройдет 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».