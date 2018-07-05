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Назван «козырь» сборной России против хорватов
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Назван «козырь» сборной России против хорватов 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Reuters
«Козырем» сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года является характер. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил ее игрок Александр Самедов.
«В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя», — уверен полузащитник московского «Спартака».
По его словам, столь крупные соревнования на самом деле начинаются лишь с плей-офф, максимально возможное продвижение по которому — задача российской команды.
«А кто что-то там считает — не важно», — полагает спортсмен.
Также Самедов отметил, что для победы в ближайшем матче ему и его партнерам надо лишь «выслушать» тренерский штаб и сыграть «правильно».
Ближайшим матчем сборной России станет четвертьфинал мундиаля-2018, в котором противостоять ей будет команда Хорватии. Игра пройдет 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».
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