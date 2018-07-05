Никто не пожаловался на Россию во время ЧМ

Смертин считает, что после ЧМ-2018 за рубежом станут лучше относиться к России

Инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе, бывший игрок отечественной сборной Алексей Смертин считает, что чемпионат мира по футболу 2018 года повлияет на отношение к России со стороны зарубежных стран, в которых СМИ пытались очернить перед турниром. «Кардинально отношение не изменится, но оно совершенно точно станет лучше, уменьшится градус напряжённости. К сожалению, до каждого недоброжелателя не донесёшь, что ситуация на самом деле иная. Но я, будучи членом комиссии РФС, занимающейся вопросами дискриминации, старался убедить всех, что им необходимо самим убедиться в своей неправоте, а потом выдвигать обвинения, если они останутся. Так и произошло: ни одной жалобы мы не получили, наши гости остались очень довольны», — заявил Смертин в эксклюзивном интервью RT. Он также рассказал о технических и организационных моментах, присущих ЧМ-2018 в России. «Мне действительно очень приятно, что всё это происходит у нас в стране. Здесь можно говорить и о том, что впервые был введён безвизовый въезд для всех любителей футбола, которые приобрели билеты на матчи. И болельщики со всего мира чувствуют это и ценят. Кроме того, стоит отметить отличную организацию волонтёрского движения, в котором принимает участие и мой сын. Так, он был очень горд стать одним из тех, кто вынес флаг Марокко перед одним из матчей. Это было очень приятно мне не только как отцу, но и как россиянину», — заключил Смертин. Ранее Смертин назвал главной сенсацией выступление сборной России на ЧМ-2018 по футболу.