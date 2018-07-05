У России есть реальная возможность войти в историю

Бывший нападающий столичного "Динамо" Сергей Кирьяков в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии.
"Ребята понимают, что у них есть шанс войти в историю. Лучшим результатом отечественной команды и по сей день остается выступление на ЧМ-1966, где случилось попадание в полуфинал, — заявил специалист. — Сейчас мы близки к повторению того достижения: у россиян есть реальная возможность вписать свои имена в историю золотыми буквами".
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