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У России есть реальная возможность войти в историю
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Экс-футболист «Динамо»: у сборной России есть реальная возможность войти в историю 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший нападающий столичного "Динамо" Сергей Кирьяков в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии.
"Ребята понимают, что у них есть шанс войти в историю. Лучшим результатом отечественной команды и по сей день остается выступление на ЧМ-1966, где случилось попадание в полуфинал, — заявил специалист. — Сейчас мы близки к повторению того достижения: у россиян есть реальная возможность вписать свои имена в историю золотыми буквами".
Ранее игрок сборной России раскрыл секрет победы над Испанией.
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