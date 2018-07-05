Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон планирует посетить финал ЧМ-2018

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон планирует посетить финальный матч мирового первенства по футболу в России, если в нем будет играть сборная Англии. Слова спортсмена приводит Sky Sports.

Сборная Англии в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Швеции, встреча пройдет 7 июля. В случае победы в полуфинале англичане сыграют с сильнейшим в противостоянии сборных России и Хорватии.

"Я испытываю сумасшедшую страсть во время просмотра матчей национальной команды, — сказал Хэмилтон. — Это просто безумие и так захватывающе. Финал чемпионата мира пройдет в следующее воскресенье, и я поставил себе выходной на этот день, потому что хочу быть в России и поддержать команду. Я уже забронировал билет и готов ехать".

Сборная Англии в последний раз играла в финале чемпионата мира в 1966 году, когда выиграла в решающем матче у команды ФРГ в дополнительное время со счетом 4:2.