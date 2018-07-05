Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ-2018

Иностранные болельщики восхитились Россией во время чемпионата мира по футболу, сообщает "Советский спорт"

"Этот чемпионат мира разрушил стереотипы о России для массы иностранных туристов, которые увидели первоклассную инфраструктуру, безошибочное планирование и множество доброжелательных людей" — пишет американская газета Wall Street Journal.

Российские власти потратили на подготовку к мундиалю более $12 млрд В основном финансировались реконструкция стадионов, дорог и аэропортов в тех городах, где проходят матчи.

Ранее двойник Владимира Ленина пострадал от издевательств фанатов.