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Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
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Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Иностранные болельщики восхитились Россией во время чемпионата мира по футболу, сообщает "Советский спорт".
"Этот чемпионат мира разрушил стереотипы о России для массы иностранных туристов, которые увидели первоклассную инфраструктуру, безошибочное планирование и множество доброжелательных людей" — пишет американская газета Wall Street Journal.
Российские власти потратили на подготовку к мундиалю более $12 млрд В основном финансировались реконструкция стадионов, дорог и аэропортов в тех городах, где проходят матчи.
Ранее двойник Владимира Ленина пострадал от издевательств фанатов.
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