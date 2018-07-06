«Прекрасная хозяйка»: британцы высказались о России

Посольство России в Лондоне получает хвалебные письма от россиян, швед сравнил российские города, а бразильцы объяснили, почему побеждает команда Станислава Черчесова «Газета.Ru» публикует традиционный обзор зарубежной прессы о чемпионате мира.

Популярное бразильское издание globo.com рассказало, как будет проходить поединок сборных России и Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

«В сочинском четвертьфинале с одной стороны — команда, которая делает ставку на оборону и «отдает» мяч в распоряжение сопернику. Вместо того, чтобы атаковать, она предпочитает держаться на вторых ролях и мериться силами с противником в серии пенальти. Ее игру отличает активный физический контакт, подобранные мячи и фолы.

С другой стороны — атакующая и хорошо организованная команда. Зная о перспективе оборонительной игры, она понимает, что полузащитники являются ключом к прорыву этой обороны.

Сценарий этой игры уже хорошо знаком России и Хорватии», — начинает свой текст Леонарду Миранда.

Также бразильский журналист отмечает, что команда Станислава Черчесова играла от обороны и вынуждала соперников ошибаться.

«Как в игре кошки-мышки, они хотели отвлечь как можно больше противников и пробить брешь в их обороне.

Идея заключалась в том, чтобы использовать контратаки — в итоге эта стратегия оказалась успешной. На групповом этапе она позволила сборной России забить восемь мячей»,

Однако, как отмечает бразильское издание, хозяева мундиаля сами не ожидали своих побед.

«Успех этой тактики стал сюрпризом даже для самих русских. Подготовка к чемпионату мира носила хаотичный характер.

Было столько сомнений, что даже накануне первого матча 14 июня не был определен стартовый состав команды», — отмечают в Globo.

Тем не менее корреспондент нашел слабое место в игре сборной России, которым могут воспользоваться хорваты.

«Но здесь мы видим один аспект, которым может воспользоваться Хорватия: все мячи, оказавшиеся в воротах сборной России, забивались из стандартных положений. А у соперника есть игрок, специализирующийся на самых неожиданных ударах головой и ногами. Это Марио Манджукич », — отмечает Миранда.

«У россиян, на половине поля которых будет вестись игра, есть шанс воспользоваться небольшими брешами, которые иногда открываются в обороне противника».

Жители Великобритании поблагодарили Россию за блестящее проведение чемпионата мира. Посольство России в Лондоне у себя в твиттере опубликовало отрывки писем, в которых горожане восхитились организацией соревнований.

«Хочу поблагодарить Россию за проведение первоклассного чемпионата. Весь мир смотрит, а Россия стала прекрасной хозяйкой», — говорится в одном письме.

«Хочу поблагодарить российское правительство за чемпионат, который войдет в историю как лучший», — отмечает другой житель Лондона.

Американская газета Wall Street Journal пишет о том, что Россия с помощью чемпионата мира пытается изменить свою международную репутацию в условиях политической напряженности.

«Проходящий чемпионат мира не перестает удивлять. Германия, действующий чемпион, выбыла из турнира на групповом этапе. Испания вылетела после матча с хозяевами ЧМ в 1/8 финала. И в целом этот турнир пока проходит потрясающе гладко, создавая почти у миллиона гостей, как ни странно, хорошее впечатление о стране, которую, по данным прошлогоднего опроса Института Гэллапа, воспринимают положительно только 10% людей во всем мире», — начинают свою статью Анатолий Курманаев и Эндрю Битон.

Журналисты отмечают, что, несмотря на некоторые ожидания противников мундиаля, ничего не выходит из-под контроля.

«К удивлению всех, кто ожидал, что в какой-то момент все это выйдет из-под контроля, на данный момент, когда больше половины чемпионата уже позади, ничего подобного не произошло»,

Как отмечает СМИ, российские власти использовали чемпионат мира для того, чтобы улучшить позиции страны на международной арене и произвести впечатление на гостей.

«Этот чемпионат мира сломал сложившиеся у множества иностранных гостей стереотипы о России — они увидели инфраструктуру «первого мира», безупречную организацию и дружелюбных людей. Но больше всего от этих перемен опешили, наверное, сами россияне.

Многие россияне, похоже, никак не могут поверить во вновь обретенную гражданскую свободу — все это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — говорится материале.

Курманаев и Битон приводят в пример сочинскую Олимпиаду, где уже через месяц после соревнований от «улыбчивых полицейских, дружелюбных таксистов, вежливых чиновников», по их словам, не осталось и следа.

Шведский журналист Филип Воллин в издании Svenskafans рассказывает о своих впечатлениях от российских городов.

«Москва мне пришлась очень по вкусу, и четырех ночей, которые я там провел, оказалось недостаточно, чтобы успеть все, что я на самом деле хотел увидеть и сделать. Думаю, я приехал в российскую столицу не в последний раз в жизни.

Слишком уж там много интересного, и, хотя я обычно не питаю страсти к гигантским мегаполисам, далеким от природы, Москва оказалась особенным городом»,

«Следующие несколько дней я провел в Нижнем Новгороде — городе, расположенном относительно недалеко от Москвы. Но впечатление было, будто я оказался в совершенно другом мире, где открылась истинная Россия с ее разбитыми дорогами и разрушающимися жилыми домами», — отмечает корреспондент.

После этого журналист отправился в южную часть России.

«Третьим в моем списке был Сочи. Приморский город, который в последнее время стал тесно связан со спортивными мероприятиями, оказался совершенно не похож ни на Москву, ни на Нижний Новгород.

На самом деле, вообще не похоже было, что я в России, об этом напоминали разве что язык и вывески с кириллическим алфавитом. Но город мне очень понравился.

В этом тропическом климате среди экзотической природы с ее бирюзовым морем и величавыми горами я чувствовал себя как рыба в воде, и мне очень не хотелось оттуда уезжать», — рассказал швед.

«Наконец я попал в Екатеринбург — город в азиатской части России. Там я провел больше всего времени, и проще всего его будет описать как нечто среднее между Москвой и Нижним Новгородом. Великолепные здания и небоскребы возвышаются там по соседству с обшарпанными деревянными избами и блочными жилыми домами», — отметил Воллин.

В заключении своей статьи шведский корреспондент рассказывает, какими ему представились россияне.

«Я отметил очевидные классовые различия. Состоятельные люди обычно действительно сказочно богаты, а бедные более или менее близки к нищете. К счастью, в последнее время все более заметно растет и средний класс, и, насколько я понял, постепенно дела идут все лучше.

Можно надеяться, что все и дальше будет развиваться в этом направлении», — отметил швед.