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Путин попросил по секрету назвать победителя ЧМ
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Путин попросил легенд футбола по секрету дать прогноз, кто станет чемпионом 2018 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на встрече с легендами футбола в шутку попросил их в закрытом режиме дать прогноз о том, кто станет чемпионом мира 2018 года.
"Из 32 команд осталось только восемь. Вы — эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто по вашему мнению будет обладателем кубка в этом году", — смеясь сказал российский лидер.
За одним столом с главой государства — хорват Звонимир Бобан, голландец Марко ван Бастен, мексиканец Хорхе Кампос Наваррете, немец Лотар Маттеус, уругваец Диего Форлан Корасо, датчанин Петер Шмейхель, а также англичанка Александра Вирина Скотт и англичанин Рио Гевин Фердинанд. Вместе с тем, побывавшего на нескольких матчах ЧМ-2018 аргентинца Диего Марадоны среди участников встречи нет.
На встрече также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, и помощник президента России Игорь Левитин.
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