Украинцы выгнали болевшего за Россию вратаря

Украинский клуб «Карпаты» из города Львова расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готрой из-за того, что он поддерживал сборную России на чемпионате мира по футболу — 2018, сообщает официальный сайт болельщиков «львов».

У себя в инстаграме 18-летний голкипер перед матчем 1/8 финала, где встречались Россия и Испания, выложил фото с «усами надежды», добавив растительность к себе на лицо с помощью специальной программы, а также опубликовав российский флаг.

После окончания поединка Готра поделился с подписчиками своей радостью от победы сборной страны-хозяйки. Команда Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал благодаря успеху в серии пенальти.

За активную поддержку сборной России «Карпаты» разорвали контракт с молодым голкипером.

Несмотря на отсутствие новости на официальном сайте клуба, сразу несколько источников подтвердили эту информацию.

«Мишу обвинили в сепаратизме. Вице-президент клуба Олег Смалейчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной России над испанцами.

Контракт разорвали на следующий день после того, как было опубликовано видео с празднованием. Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности данного шага со стороны руководства клуба. Пока никаких слов поддержки ни от кого не получали», — рассказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Прекращение сотрудничества клуба и игрока уже успел прокомментировать министр спорта Украины Игорь Жданов. Чиновник опубликовал ссылку на новость и назвал произошедшее «правильным решением руководства».

Российский футбольный комментатор Василий Уткин попросил поддержать спортсмена.

«Вратаря из Львова Михаила Готру выгнали из команды за фотографии в инстаграме. Парень поддерживал сборную России, опубликовав хэштег «усы надежды». Министр спорта Украины, Иван Жданов , обмудок, написал у себя в фейсбуке, что это «правильное решение».

К черту все на свете. Если человек не может открыто болеть на чемпионате мира за кого угодно, если он становится объектом травли, на уровне правительства, черт возьми!

Если его лишают работы, а в данном случае — ему 18 лет, 18!

Что я могу. Я могу только подписаться на его инстаграм. И предложить вам сделать то же самое. Чемпионат мира — для болельщиков. Человек имеет право распоряжаться своей симпатией. Поддержим Мишу!» — написал журналист у себя в социальных сетях.

По странице Готры в «ВКонтакте» можно сделать вывод, что спортсмен давно поддерживает Россию. На аватаре у вратаря стоит фотография с Красной площади.

Кроме того, голкипер сделал репост записи с матча «Ростов» — «Бавария» в Лиге чемпионов 2016/2017, где российский клуб одержал сенсационную победу со счетом 3:2. Михаил добавил к публикации одобрительных эмодзи.

Вице-спикер Госдумы , член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поддержал спортсмена и пожелал ему найти новую команду.

«Когда кажется, что Украина уже ничем не может удивить, происходит что-то невообразимое.

Молодого парня, вратаря юношеской команды львовского футбольного клуба «Карпаты» Михаила Готру уволили за поддержку российской сборной на чемпионате мира по футболу. Причем за виртуальную поддержку.

Миллионы, а точнее сотни миллионов людей по всему миру болели в тот день за Россию. В том числе — на Украине, этому есть множество свидетельств. Трансляция этого матча стала самой популярной на украинском телевидении», — начал Лебедев.

Также чиновник отметил, что, возможно, Готра ставит себе в пример голкипера и капитана сборной России Игоря Акинфеева

«Наш вратарь Игорь Акинфеев проявил себя героем — поэтому неудивительно, что играющий на аналогичной позиции украинский спортсмен искренне радуется победе российской сборной.

Желаю Михаилу Готре найти себе команду, где будут ценить его спортивные таланты, а гражданам Украины — побыстрее очнуться от морока, в котором многие из них пребывают уже пятый год», — написал член исполкома РФС у себя в социальных сетях.