России предложили тактику на матч с Хорватией

Бывший тренер российской сборной предложил тактику на матч с хорватами

Сборная Хорватии сильна нападением и имеет больше шансов на победу в матче 1/4 финала ЧМ-2018; россияне, видимо, большую часть времени будут играть от обороны, заявил экс-тренер национальной команды Сергей Балахнин

«Хорватия — команда уровня Испании, ее шансы на победу выше. И из этого надо исходить нашим ребятам, чтобы добиться положительного результата. Хорваты очень сильны, особенно в атаке, ведь ведущие футболисты играют в лучших клубах мира. Выбор тактики, наверное, будет таким же, как и в матче с испанцами: отдавать им пространство, завлекая в атаку. И нам большую часть времени придется играть вторым номером, используя свободные зоны за счет быстрых контратак», — передает РИА «Новости» слова Балахнина.

Он отметил, что хорваты имеют тактические планы как на открытый, так и на закрытый футбол.

«Нам будет очень непросто. Если сравнивать испанцев и хорватов, то у нашего соперника сильнее центральный нападающий (Марио) Манджукич — он и сам забивает, и создает моменты для партнеров. И хорваты больше настроены, в отличие от испанцев, на острые передачи и прорыв игроков в свободные зоны — в атаке хорваты более опасны, чем испанцы», — сказал Балахнин.

Он заявил также, что выбор форварда для стартового состава будет сложным.

«Конечно, (Федор) Смолов быстрее (Артема) Дзюбы, но в то же время нужен игрок, который зацепится за мяч и даст возможность подключиться другим футболистам. Сложно сказать, в каком состоянии оба сейчас находятся — функциональном и психологическом. Не знаю, что лучше: цепляться за мяч, ожидая поддержки, или сразу убегать в прорыв, беря игру на себя. Исход матча может решить один мяч, но после гола игра может кардинально измениться. Очевидно, что мячи будут», — подытожил специалист.