Ещё
На ЧМ в России вновь поискали допинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зеппельт нашел причину для критики антидопинговой системы на ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Автор допинговых разоблачений, немецкий журналист Хайо Зеппельт, который отказался ехать на чемпионат мира в России, в своей статье раскритиковал ФИФА за организацию допинг-контроля на ЧМ-2018.
≥≥ Акинфеева проверили на допинг
В статье на сайте sportschau.de он, не приводя никаких фактов, обвиняет ФИФА, на которую явно обижен из-за того, что международная федерация футбола проигнорировала его призывы отобрать чемпионат мира у России, сообщает «Спорт-Экспресс».
«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то, что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели ВАДА. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов — ФИФА все делает самостоятельно», — написал он.
Между тем, отсутствие наблюдателей не является нарушением, тем более что ФИФА организует тестирование в соответствие с прописанными ВАДА принципами.
ФИФА направила Зеппельту официальный ответ на его претензии, который немецкий журналист тоже раскритиковал, назвав «туманным».
«Международная федерация утверждает, что значительно больше 10% от всех взятых проб будут проверены на ЭПО. Сколько именно, ФИФА не раскрывает. Это означает, что напротив, до 90% всех проб не будут проверены на гормон роста и пептиды», — заявил он, при этом не объяснив, почему вообще связал ЭПО и гормон роста с пептидами.
Также Зеппельт критикует чемпионат мира за «сложную логистику» — допинг-пробы перевозятся на огромные расстояния из России в Швейцарию.
Между тем, стоит напомнить, что Зеппельт сам решил не ехать на ЧМ-2018 в Россию, хотя российские власти сделали для него исключение, отменив первоначальный запрет на посещение страны. СКР также намеревался допросить журналиста по делу в отношении информатора ВАДА Григория Родченкова.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Западные СМИ выразили восхищение сборной России НАТО похвалилось выходом в полуфинал ЧМ только членов альянса Дзюба патетично высказался о встрече с испанцами
Комментарии8  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хорваты устроили скандал1013
Смолов взбесил россиян71
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной113
Запад возгордился героизмом россиян149
НАТО сделал странный вывод после поражения России302
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение