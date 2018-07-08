На ЧМ в России вновь поискали допинг

Зеппельт нашел причину для критики антидопинговой системы на ЧМ-2018

Автор допинговых разоблачений, немецкий журналист Хайо Зеппельт, который отказался ехать на чемпионат мира в России, в своей статье раскритиковал ФИФА за организацию допинг-контроля на ЧМ-2018.

В статье на сайте sportschau.de он, не приводя никаких фактов, обвиняет ФИФА, на которую явно обижен из-за того, что международная федерация футбола проигнорировала его призывы отобрать чемпионат мира у России, сообщает «Спорт-Экспресс».

«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то, что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели ВАДА. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов — ФИФА все делает самостоятельно», — написал он.

Между тем, отсутствие наблюдателей не является нарушением, тем более что ФИФА организует тестирование в соответствие с прописанными ВАДА принципами.

ФИФА направила Зеппельту официальный ответ на его претензии, который немецкий журналист тоже раскритиковал, назвав «туманным».

«Международная федерация утверждает, что значительно больше 10% от всех взятых проб будут проверены на ЭПО. Сколько именно, ФИФА не раскрывает. Это означает, что напротив, до 90% всех проб не будут проверены на гормон роста и пептиды», — заявил он, при этом не объяснив, почему вообще связал ЭПО и гормон роста с пептидами.

Также Зеппельт критикует чемпионат мира за «сложную логистику» — допинг-пробы перевозятся на огромные расстояния из России в Швейцарию.

Между тем, стоит напомнить, что Зеппельт сам решил не ехать на ЧМ-2018 в Россию, хотя российские власти сделали для него исключение, отменив первоначальный запрет на посещение страны. СКР также намеревался допросить журналиста по делу в отношении информатора ВАДА Григория Родченкова.