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Жирков тренируется по индивидуальному плану
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Футболист Жирков тренируется по индивидуальному плану перед матчем ЧМ-2018 с хорватами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков тренируется по индивидуальной программе за день до матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Футболисты сборной России в пятницу проводят предматчевую тренировку на "Парк-Арене" с целью снизить нагрузку на поле стадиона "Фишт", где пройдет четвертьфинальная игра с хорватами. Матч Россия — Хорватия начнется 7 июля в 21:00 мск.
Жирков продолжает работать по индивидуальной программе, у него было диагностировано воспаление мышц голени. Другой полузащитник сборной России Алан Дзагоев, также испытывавший проблемы со здоровьем, тренируется в общей группе. Ранее Дзагоев провел несколько тренировок по индивидуальному плану из-за миофасциального синдрома мышц спины.
Сборная Хорватии проведет свое занятие в пятницу вечером, оно состоится на тренировочном поле "Адлер-1".
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