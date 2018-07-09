«Футбольному чуду» России пришел конец

Во Франции объявили о «конце» футбольного чуда России

Хозяевам мирового первенства по футболу 2018 года, который в этом году проходит в России, не удалось повторить прорыв сборной Южной Кореи, неожиданно для всех вышедшей в полуфинал домашнего кубка мира в 2002 году; российское «футбольное чудо подошло к концу», пишет Le Monde

Российская сборная выбыла из чемпионата мира по футболу после проигрыша Хорватии в четвертьфинале, но ее грандиозное выступление останется поводом для гордости болельщиков, отмечает издание.

Отличная игра российских футболистов заставила россиян всерьез надеяться на выход полуфинал ЧМ. На олимпийском стадионе в Сочи 25 тыс. болельщиков до последнего верили в победу своей команды, даже когда до окончания дополнительного времени оставалось всего несколько минут, а россияне проигрывали хорватам со счетом 1:2, передает RT.

Когда защитник Марио Фернандес сравнял счет, и исход поединка снова должна была решить серия послематчевых пенальти, о возможности выхода в полуфинал, «должно быть, подумал каждый россиянин».

«Герой одной восьмой финала» Игорь Акинфеев должен был снова «спасти отечество». И действительно, «наследник легендарного Льва Яшина » был в двух шагах от повторения своего «подвига» в матче с Испанией, говорится в статье.

И хотя повторения «футбольного чуда» не случилось, российская «Sbornaïa» превзошла все ожидания, заключает издание.

Накануне российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Отметим, несмотря на то, что Россия покидает соревнование, западные СМИ выразили восхищение игрой российской сборной, похвалив команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.