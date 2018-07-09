Ещё
«Футбольному чуду» России пришел конец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Франции объявили о «конце» футбольного чуда России 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Хозяевам мирового первенства по футболу 2018 года, который в этом году проходит в России, не удалось повторить прорыв сборной Южной Кореи, неожиданно для всех вышедшей в полуфинал домашнего кубка мира в 2002 году; российское «футбольное чудо подошло к концу», пишет Le Monde.
Российская сборная выбыла из чемпионата мира по футболу после проигрыша Хорватии в четвертьфинале, но ее грандиозное выступление останется поводом для гордости болельщиков, отмечает издание.
Отличная игра российских футболистов заставила россиян всерьез надеяться на выход полуфинал ЧМ. На олимпийском стадионе в Сочи 25 тыс. болельщиков до последнего верили в победу своей команды, даже когда до окончания дополнительного времени оставалось всего несколько минут, а россияне проигрывали хорватам со счетом 1:2, передает RT.
Когда защитник Марио Фернандес сравнял счет, и исход поединка снова должна была решить серия послематчевых пенальти, о возможности выхода в полуфинал, «должно быть, подумал каждый россиянин».
«Герой одной восьмой финала» Игорь Акинфеев должен был снова «спасти отечество». И действительно, «наследник легендарного Льва Яшина» был в двух шагах от повторения своего «подвига» в матче с Испанией, говорится в статье.
И хотя повторения «футбольного чуда» не случилось, российская «Sbornaïa» превзошла все ожидания, заключает издание.
Накануне российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Отметим, несмотря на то, что Россия покидает соревнование, западные СМИ выразили восхищение игрой российской сборной, похвалив команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеппельт нашел причину для критики антидопинговой системы на ЧМ-2018 НАТО похвалилось выходом в полуфинал ЧМ только членов альянса Лопырева обратилась к сборной по футболу
Комментарии83  Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После матча с Россией хорваты обратились в больницу56
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России38
HNS сделал заявление по инциденту с Видой603
Отобранный на ЧМ арбитр пожизненно отстранен от игр16
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала903
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение