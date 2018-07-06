Путин рассказал об использовании инфраструктуры ЧМ

Путин рассказал о плане использования инфраструктуры ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что после окончания чемпионата мира — 2018 будет собрано совещание, на котором будет обсуждаться вопрос дальнейшего использования спортивных объектов и инфраструктуры мундиаля, передает ТАСС

Об этом глава государства рассказал на встрече с легендами мирового футбола в Кремле.

"Мы особое внимание будем уделять развитию наследия футбольного. Совсем скоро, после окончания первенства, соберемся со всеми теми, кто у нас занимается организацией физической культуры, со всеми теми, кто занимался строительством и эксплуатацией этих спортивных сооружений и культуры спортивной в целом, составим целый план использования созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры для развития физической культуры в стране", — сказал российский лидер.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч мирового первенства состоится в столичных "Лужниках".

Ранее сообщалось, что Путин встретился с легендами мирового футбола в Кремле.