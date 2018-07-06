Ещё
Путин рассказал об использовании инфраструктуры ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин рассказал о плане использования инфраструктуры ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что после окончания чемпионата мира — 2018 будет собрано совещание, на котором будет обсуждаться вопрос дальнейшего использования спортивных объектов и инфраструктуры мундиаля, передает ТАСС.
Об этом глава государства рассказал на встрече с легендами мирового футбола в Кремле.
"Мы особое внимание будем уделять развитию наследия футбольного. Совсем скоро, после окончания первенства, соберемся со всеми теми, кто у нас занимается организацией физической культуры, со всеми теми, кто занимался строительством и эксплуатацией этих спортивных сооружений и культуры спортивной в целом, составим целый план использования созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры для развития физической культуры в стране", — сказал российский лидер.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч мирового первенства состоится в столичных "Лужниках".
Ранее сообщалось, что Путин встретился с легендами мирового футбола в Кремле.
Газета.Ru: последние новости
Россия не приглашала британских политиков на чемпионат мира - 2018 Известный специалист назвал счет в матче Россия - Хорватия на ЧМ-2018 Сербский посол: Россия играет в футбол лучше хорватов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист российского клуба провалил допинг-тест25
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»541
Украинцы выгнали болевшего за Россию вратаря84
«Зенит» спародировал симуляции Неймара15
Тарасов остался без работы47
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение