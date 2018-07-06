Букмекер bwin начислит фрибеты за «сухарь» Акинфеева

В преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Хорватия, который состоится 7 июля в Сочи, букмекерская компания bwin объявила о новой акции для своих клиентов. В случае, если в поединке с хорватами российский голкипер Игорь Акинфеев сохранит свои ворота в неприкосновенности, все клиенты, которые заключат пари на этот матч, получат фрибеты (бесплатные пари) в размере 1000 рублей.

Для участия в акции «Суши, Россия!» необходимо заключить пари-ординары до начала встречи на общую сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.5.

«Перед игрой россиян с Испанией мы запустили акцию «Забей, Россия!», в рамках которой пообещали выдать фрибеты по 500 рублей за каждый гол российской сборной. Значительное число наших клиентов воспользовались этим предложением. С каждым матчем на чемпионате мира напряжение возрастает, а вместе с ним растут суммы ставок и наших предложений лояльным клиентам. Поэтому в акции «Суши, Россия» мы вдвое увеличили номинал фрибета. Акинфеев стал героем матча с испанцами и хочется верить, что в четвертьфинальной игре он сыграет на том же уровне», — прокомментировал генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.

Полные условия акции «Суши, Россия!» опубликованы по ссылке