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Букмекер bwin начислит фрибеты за «сухарь» Акинфеева
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Букмекер bwin начислит фрибеты за «сухарь» Акинфеева 

Партнерский материал 48 минут назад
Фото: bwin
В преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Хорватия, который состоится 7 июля в Сочи, букмекерская компания bwin объявила о новой акции для своих клиентов. В случае, если в поединке с хорватами российский голкипер Игорь Акинфеев сохранит свои ворота в неприкосновенности, все клиенты, которые заключат пари на этот матч, получат фрибеты (бесплатные пари) в размере 1000 рублей.
Для участия в акции «Суши, Россия!» необходимо заключить пари-ординары до начала встречи на общую сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.5.
«Перед игрой россиян с Испанией мы запустили акцию «Забей, Россия!», в рамках которой пообещали выдать фрибеты по 500 рублей за каждый гол российской сборной. Значительное число наших клиентов воспользовались этим предложением. С каждым матчем на чемпионате мира напряжение возрастает, а вместе с ним растут суммы ставок и наших предложений лояльным клиентам. Поэтому в акции «Суши, Россия» мы вдвое увеличили номинал фрибета. Акинфеев стал героем матча с испанцами и хочется верить, что в четвертьфинальной игре он сыграет на том же уровне», — прокомментировал генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.
Полные условия акции «Суши, Россия!» опубликованы по ссылке.
bwin — первый зарубежный букмекер, который легально работает в России. Бренд bwin в РФ используется ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» — компанией, ведущей свою деятельность на основании лицензии №31, выданной ФНС. Совместно с ЦУПИС реализованы все ключевые способы внесения и вывода средств, а также необходимые протоколы для идентификации клиентов. Для всех клиентов доступны полнофункциональные мобильные приложения для устройств на базе iOS и Android.
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