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Названы самые популярные иностранные фанаты на ЧМ
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Названы самые популярные среди россиян иностранные фанаты 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Стали известны самые популярные среди россиян болельщики-иностранцы, приехавшие на чемпионат мира-2018. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Яндекс».
Для исследований использовались данные, собранные поиском «Яндекс» за май-июнь 2018 года. Вместе с бразильцами, наиболее популярными среди россиян болельщиками стали представители Аргентины, Мексики, Англии и Исландии. Наиболее непопулярными стали марокканцы, панамцы и бельгийцы.
На основе полученных данных была создана карта, на которой показаны наиболее популярные болельщики в каждом городе-участнике чемпионата мира-2018. Так, например, жители Калининграда чаще всего спрашивают об англичанах. А среди жителей столицы популярностью пользуются бразильцы. Наибольшее число поисковых запросов об южноамериканцах также зафиксировано у жителей Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.
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