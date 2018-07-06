Как россиянки «зажигают» с зарубежными фанатами

Life рассказал, как россиянки и зарубежные фанаты футбола «зажигают» друг с другом.

Невинный «отжиг» мексиканца с россиянкой, длившийся несколько дней в пригороде Москвы, стал причиной паники его друзей и их обращения в посольство. Наконец объявившийся и довольный мексиканец успокоил друзей и дипломатов, однако о подробностях отдыха так никому и не рассказал.

Широкий резонанс вызвал «отжиг» аргентинца с не говорившей по-испански россиянкой. Мужчина убедил ее повторить на камеру слова незнакомого языка, которые оказались нецензурщиной. Южноамериканец был заклеймен, в том числе министром безопасности родной страны, сексистом и лишен права прохода на стадионы, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года, ради чего и прибыл в Москву.

Впрочем, резонанс не остановил другого аргентинца от повторения поступка первого. Два дня спустя он «научил» россиянку неприличным в его стране жестам, также заснял это на видео и также был наказан лишением прохода на матчи мундиаля.

Жестче на родине поступили с фанатами сборной Бразилии, кричавшими фразу «Buceta Rosa» и убедившими россиянку присоединиться к ним. Предупреждать ее о том, что с португальского это словосочетание переводится как «розовая вагина», они, конечно, не стали. Общественность в Бразилии осудила молодых людей, а вскоре это может сделать и суд, так как против них было возбуждено уголовное дело.