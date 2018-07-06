Немецкий футболист восхитился ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Германии, чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус назвал чемпионат в России лучшим за последнее время.

«Я знаю, что россияне, возможно, не были довольны своей национальной командой по футболу, но сейчас мы видим, как национальная команда влюбила в себя россиян. Я принимал участие в пяти чемпионатах мира как игрок и в пяти как уже футбольный функционер, и я могу сказать, что это лучший чемпионат мира, который был организован за последнее время. Большое вам спасибо, господин президент», — сказал Маттеус на встрече с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Маттеус отметил, что был в Москве в 1979 году, и что за эти годы город серьезно изменился. «Здесь очень много сейчас замечательных мест, и мест в том числе исторических. Мне нравится Москва не только из-за футбола, я люблю Москву, потому что это красивый, международный город», — пояснил он.

Он также добавил, что чувствует себя в Москве как дома не только из-за супруги (российской модели Анастасии Климко). «Я всегда в Москву приезжаю с улыбкой, поскольку я знаю, что я здесь увижу: я увижу здесь красивых, замечательных людей, а чемпионат мира — это вообще совершенно особенная для России вещь», — сказал он.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин на встрече с легендами мирового футбола отмечал, что чемпионат мира по футболу в России проходит на высокой ноте.