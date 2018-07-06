Россияне оказались самыми «футбольными»

Генетики рассказали о предрасположенности россиян к футболу

Российские генетики проанализировали частоту встречаемости «спортивных» генов, влияющих на успехи футболистов. В результате исследований ученым удалось выявить самые «спортивные» в генетическом смысле национальные сборные по футболу, рассказали в пресс‐службе исследовательского центра Genotek.

Среди самых «спортивных» сборных мира генетики назвали команды Бразилии, Италии, России и Хорватии. Впрочем ученые уточнили что наличие «спортивных» генов не гарантирует побед.

«К сожалению, предсказать, кто победит в матче Россия — Хорватия не получится, как не получится и предсказать будущих чемпионов мира. Но Россия имеет неплохие генетические возможности — нужно лишь своевременно выявлять и развивать заложенные природой особенности каждого человека», — рассказал генетик и директор исследовательского центра Genotek Валерий Ильинский, чьи слова привело РИА «Новости».

Футбол — командный вид спорта, который требует от человека разностороннего развития физических качеств. В ходе матча игроки постоянно находятся в движении, пробегая в общей сложности около 15 километров. При этом футболисты не могут рассчитать заранее свои силы, как делают это бегуны на длинные дистанции, поэтому крайне важным показателем для спортсменов является выносливость, пояснили ученые.

«Не менее важна и скорость бега, поскольку часто бывает необходимо быстро занять какую-то определенную позицию на поле, пробежать короткую дистанцию за минимальное время. Таким образом, футболист должен сочетать в себе качества спринтера и марафонца, иначе ему будет тяжело добиться успеха в этом виде спорта», — добавили в исследовательском центре Genotek.