Сорокин: уровень посещаемости матчей ЧМ-2018 составляет 98%

Уровень посещаемости чемпионата мира по футболу в России составляет 98%. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

На данный момент на чемпионате мира сыграно 56 матчей, их посетили более 2,5 млн зрителей. Средняя посещаемость — 46 009 зрителей.

"На текущий момент уровень посещаемости матчей — 98%. Мне кажется, что это хорошо", — сказал Сорокин.

"Спекулянты — естественный спутник любого чемпионата мира, никак это победить нельзя. Можно создать максимальное количество сложностей для их работы. Сам факт Fan ID затрудняет свободный оборот билетов", — также отметил Сорокин.

Он назвал цены на билеты довольно взвешенными с учетом международного спроса. "Понятно, что для наших граждан, привыкшим к ценам на билеты в чемпионате России, это дороговато. Но при этом с учетом важности мероприятия цены как раз не стимулируют спекуляцию", — отметил Сорокин.

6 июля пройдут первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. В Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск), а в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии (21:00). 7 июля в Самаре матч 1/4 финала проведут команды Швеции и Англии (17:00), а в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.