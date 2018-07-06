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Уровень посещаемости матчей ЧМ-2018 составляет 98%
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Сорокин: уровень посещаемости матчей ЧМ-2018 составляет 98% 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Уровень посещаемости чемпионата мира по футболу в России составляет 98%. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
На данный момент на чемпионате мира сыграно 56 матчей, их посетили более 2,5 млн зрителей. Средняя посещаемость — 46 009 зрителей.
"На текущий момент уровень посещаемости матчей — 98%. Мне кажется, что это хорошо", — сказал Сорокин.
"Спекулянты — естественный спутник любого чемпионата мира, никак это победить нельзя. Можно создать максимальное количество сложностей для их работы. Сам факт Fan ID затрудняет свободный оборот билетов", — также отметил Сорокин.
Он назвал цены на билеты довольно взвешенными с учетом международного спроса. "Понятно, что для наших граждан, привыкшим к ценам на билеты в чемпионате России, это дороговато. Но при этом с учетом важности мероприятия цены как раз не стимулируют спекуляцию", — отметил Сорокин.
6 июля пройдут первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. В Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск), а в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии (21:00). 7 июля в Самаре матч 1/4 финала проведут команды Швеции и Англии (17:00), а в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.
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