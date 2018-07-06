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Египет поблагодарил Кадырова за тёплый приём
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Египет поблагодарил Кадырова за тёплый приём сборной страны по футболу на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парламент Египта и посольство страны в России поблагодарили главу Чечни Рамзана Кадырова за организацию приёма национальной команды во время чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской республики.
«Посол Египта в России Ихаб Насер выразил глубочайшую признательность главе республики Рамзану Кадырову, а в его лице и всему чеченскому народу за гостеприимство и великолепный приём сборной Египта по футболу. Стало известно, что парламент Египта объявил сердечную благодарность Чеченской республике и лично Рамзану Кадырову за внимательное отношение и заботу к их футболистам и всему персоналу команды», — говорится в сообщении.
Сборная Египта базировалась в Грозном во время мундиаля. Команда не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв четвёртое место в группе А.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем».
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