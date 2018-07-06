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Россияне определили главный козырь сборной по футболу
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Россияне определили главный козырь сборной по футболу 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали главный козырь российской сборной по футболу.
43% опрошенных считают главным козырем сборной везение. Еще 25% респондентов выделили командную игру.
12% считают, что сборной помогает поддержка трибун. Среди других "козырей" респонденты отметили физическую подготовку (10%), оборону (8%) и индивидуальное мастерство футболистов (2%).
Ранее полузащитник сборной России Александр Самедов назвал главный козырь российской команды перед матчем с хорватами.
По его словам, главный козырь россиян — это характер.
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