Букмекеры дали прогноз на матч Россия-Хорватия

Победа над Испанией уже сделала чемпионат мира по футболу 2018 года сверхуспешным для сборной России. Более того, сами футболисты называют произошедшее «сном и сказкой», например, один из главных героев команды — 22-летней полузащитник ЦСКА Александр Головин . По его словам, победа над испанцами вызвала у него «невероятные» ощущения, с которыми ранее он знаком не был.

«Даже не знал, как реагировать», — отмечал он в послематчевом интервью.

Кроме того, выход в четвертьфинал домашнего мундиаля сбросил давление со всей команды и вывел ее на эмоциональный пик, что делает и так удивившую фанатов сборную России еще более непредсказуемой.

Соперники россиян по 1/4 финала, хорваты, также добыли право сыграть в этом матче в серии пенальти, однако это не значит, что физическая готовность команд 7 июля будет на одном уровне. Например, потому, что в своей игре хорватские игроки преодолели гораздо меньшее расстояние, чем россияне в своей — 132 километра против 146-и.

Также скамейка запасных хорватов заметно «длиннее» российской, которую еще сильнее «укоротила» травма Юрия Жиркова , играющего сразу на нескольких позициях.

«Жирков, боюсь, провел последний матч на турнире», — сетовал главный тренер России Станислав Черчесов после игры с Испанией.

Пяти дней, которые пройдут между матчами 1/8 и 1/4 финала, казалось бы, должно быть достаточно для отдыха, однако если вспомнить, что речь идет об игроках, проведших четыре матча за 17 дней, последний из которых длился 120 минут, будучи при этом сверхинтенсивным, то пятидневный отдых уже не покажется достаточным.

Между тем именно «физика» могла бы стать преимуществом России над Хорватией, что доказала Дания, уступившая ей лишь в серии пенальти: скандинавы весь матч применяли качественный, но сильно выматывающий прессинг.

При этом российские игроки заметно устали уже к 75-й минуте игры с Испанией, что вполне позволяет допустить повторение этого, а значит варианты ставки на «Сборная Хорватии забьет во втором тайме» за 1.90 и «Сборная Хорватии выиграет второй тайм» за 2.65 выглядят весьма неплохо ( Сделать ставку ).

Неспособность навязать хорватам прессинг, затруднив продвижение мяча звездными полузащитниками Иваном Ракитичем и Лукой Модричем, чревато для их соперников разгромными поражениями, что подтвердят аргентинцы, которых накануне ЧМ-2018 называли одними из главных фаворитов турнира. Однако в итоге они получили три гола в собственные ворота, не забив при этом ни разу.

Кроме того, и Ракитич, и Модрич обладают отличными средним и дальним пасами и любят это демонстрировать, к чему защита сборной России может оказаться не готова, так как демонстрировала ранее пренебрежение к обороне дальнего фланга.

Тяжело в игре с Хорватией придется и полузащитникам россиян, в том числе Александру Головину, самому креативному из них, которому предстоит противостоять Марцело Брозовичу , ранее остановившему самого Лионеля Месси

В целом игра обещает быть «вязкой», с большим количеством единоборств, Хорватия, скорее всего, будет иметь территориальное преимущество за счет звездной полузащиты и эффективного прессинга, Россия же будет «взрываться» лишь эпизодами в связи с накопленной усталостью. Все это делает неплохим вариантом ставку на «Тотал больше 3,5 желтых карточек», однако коэффициент (1.65) оставляет желать лучшего ( Сделать ставку ).

Еще более надежным вариантом можно счесть «Тотал больше 7,5 ударов в створ» за 1.75: в среднем за матч мундиаля Россия попадает туда 5,25 раза, а Хорватия — 6,5 ( Сделать ставку ).

БК «Лига ставок» предлагает Коэффициент 1.85 на «Тотал владения России меньше 41,5%», однако его лучше «не трогать», помня, что в плей-офф хорваты упростили игру, гораздо чаще позволяя себе забросы. Более интересным вариантом выглядит «Тотал владения России больше 41,5%» за 1.90, ведь пропущенный мяч «погонит» сборную России вперед ( Сделать ставку ).