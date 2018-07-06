Тайна Марадоны в Нижнем Новгороде вскрылась

Диего Марадона уехал из Нижнего Новгорода, не заплатив за гостиницу

Заявление о том, что звезда аргентинского футбола не заплатил за проживание в одной из нижегородских гостиниц, сделал местный блогер Максим Алешин на своей странице в Facebook

«А, кстати, Марадона забыл заплатить в отеле нижегородском 49 тысяч рублей. Такие вот дела. Рассказал мне это проверенный источник», — написал он.

В ответ на пост комментаторы усомнились в надежности источника, на что Алешин заявил о благородности источника, поскольку в СМИ это не попало.

Пользователь Евгений Павлов считает, что обычно о проживании в отеле договаривается принимающая сторона. При этом оплату дополнительных услуг эта сторона брать на себя не торопится.

«Звезда же считает, что вообще никому ничего не должна. Что после его ночевки, народ в этот отель валом повалит. Хотя при заселении всем все равно, какая звезда в каком номере проживала», — отметил он.

По некоторым данным, Диего Марадона останавливался в отеле Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади, но в отеле отказались комментировать информацию, сообщает « Комсомольская правда ».

Марадона присутствовал на матче своей национальной сборной 21 июня, на котором выиграли соперники аргентинцев — футболисты Хорватии.