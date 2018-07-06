Ещё
Тайна Марадоны в Нижнем Новгороде вскрылась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диего Марадона уехал из Нижнего Новгорода, не заплатив за гостиницу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Нижегородский блогер Максим Алешин заявил, что аргентинский футболист Диего Марадона не заплатил за проживание в нижегородской гостинице 49 тыс. рублей.
Заявление о том, что звезда аргентинского футбола не заплатил за проживание в одной из нижегородских гостиниц, сделал местный блогер Максим Алешин на своей странице в Facebook
«А, кстати, Марадона забыл заплатить в отеле нижегородском 49 тысяч рублей. Такие вот дела. Рассказал мне это проверенный источник», — написал он.
В ответ на пост комментаторы усомнились в надежности источника, на что Алешин заявил о благородности источника, поскольку в СМИ это не попало.
Пользователь Евгений Павлов считает, что обычно о проживании в отеле договаривается принимающая сторона. При этом оплату дополнительных услуг эта сторона брать на себя не торопится.
«Звезда же считает, что вообще никому ничего не должна. Что после его ночевки, народ в этот отель валом повалит. Хотя при заселении всем все равно, какая звезда в каком номере проживала», — отметил он.
По некоторым данным, Диего Марадона останавливался в отеле Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади, но в отеле отказались комментировать информацию, сообщает «Комсомольская правда».
Марадона присутствовал на матче своей национальной сборной 21 июня, на котором выиграли соперники аргентинцев — футболисты Хорватии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
The Guardian отказалась от информации о «повторном приглашении» Мэй на ЧМ-2018 Немецкий футболист восхитился ЧМ-2018 Бывший тренер российской сборной предложил тактику на матч с хорватами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»432
Выход России в полуфинал ЧМ увековечат монетой59
Хорваты готовы побеждать. России будет сложно2
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»619
Хорватские СМИ унизили сборную РФ26
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение