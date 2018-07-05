Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов

Россия уступила в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2108

На чемпионате мира по футболу в борьбе остались только четыре команды. Франция, Бельгия, Англия и Хорватия разыграют медали ЧМ-2018. «Газета.Ru» подводит итоги четвертьфинальных поединков российского мундиаля.

От противостояния Уругвая и Франции ждали очень многого. Правда, совершенно не ждали голов — за последние пять встреч (включая две на групповых стадиях чемпионатов мира) эти сборные на двоих сообразили в ворота друг друга всего один гол. Франция и вовсе забыла, как забивать двукратным чемпионам мира…

Вполне возможно, план Оскара Табареса , рассчитанный на бетонную и слаженную оборону, убийственные стандарты и супертандем форвардов Луис Суарес — Эдинсон Кавани, сработал бы и в этот раз, но травма последнего все испортила.

Без форварда французского «ПСЖ», забившего два мяча в 1/8 финала Португалии (2:1), Уругвай оказался совершенно беззубым в атаке. Сдерживание одного Суареса, оставшегося без поддержки, не стало проблемой для блестящей французской сборной.

Ну а сами «трехцветные» смогли найти свои шансы даже при не самой впечатляющей на турнире игре юного мотора Килиана Мбаппе.

Перед перерывом Франция ударила Уругвай тем же оружием, что до того уничтожали соперника сами «селесте» — Рафаэль Варан забил головой с углового. Ну а во втором тайме ужасающая ошибка голкипера Фернандо Муслеры , закинувшего мяч в свои ворота после плотного, но не самого опасного выстрела Антуана Гризманна , сняла все вопросы.

Уругвай пытался отыграться и создал пару моментов, но Уго Льорис в противоположных воротах в нужный момент подтащил полевых партнеров, хотя ничего экстраординарного ему делать не пришлось.

Франция вышла в полуфинал как-то слишком легко и буднично — Уругвай без Кавани оказался недостаточно конкурентоспособен на уровне четвертьфинала мундиаля.

А позже, вечером того же дня, чемпионат мира — 2018 остался без команд из Южной Америки вовсе. Бразилия была главным фаворитом турнира, но беда команды Тите оказалась в том, что Бельгия тоже очень сильна.

К тому же наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес является признанным гением выстраивания стратегии на матчи против топ-команд, и на игру с Бразилией он предложил особенный и в итоге блестяще сработавший план.

Испанский специалист передвинул из центра нападения на правый фланг Ромелу Лукаку, чтобы давить на зону увлекающегося атакой, но проседающего в обороне Марсело.

Кроме того, Эден Азар и Лукаку, располагавшиеся максимально широко, были совсем избавлены от оборонительной работы и не возвращались назад, из-за чего бразильцы весь первый тайм не понимали, как им играть.

Конечно, план Мартинеса не сработал бы, реализуй «селесао» один из своих двух моментов в начале встречи, но этого не случилось, а затем был бразильский автогол и мяч действовавшего на позиции «ложной девятки» Кевина де Брейне.

Бразилия встала на край пропасти, но Тите — недаром же его на родине кличут Философом — смог перестроить игру и ответил своими перестроениями. На поле вышли Ренато Аугусто и Дуглас Кост, Неймар получил свободу в атаке путем освобождения от четкой привязки к месту на поле, и второй тайм вышел совсем иным.

За вторую половину игры Бельгия смогла нанести в сторону ворот только один удар, получив по своим десяток выстрелов. Ренато Аугусто, выступивший к тому же мотиватором в раздевалке, отквитал один мяч и должен был потом сравнивать счет.

Впрочем, забивать могли и должны были еще как минимум Фелипе Коутиньо с Неймаром. Пентакампеоны могут сетовать на невезение — они заслужили того, чтобы перевести встречу в овертайм, но вместо этого покидают турнир.

Бельгийские болельщики ликуют, бразильцы тоскуют, а нейтральные зрители смогли насладиться великолепным зрелищем. Тактическая работа Мартинеса и Тите, а также выполнение установок и высочайшее мастерство их футболистов подарили нам лучший по качеству матч этого чемпионата.

Во второй день 1/8 финала матчи также разделились на пресный и захватывающий. В роли первого выступила игра Швеции и Англии.

Дойдя так далеко, скандинавы, пожалуй, прыгнули на мундиале выше головы, но на четвертьфинал их не хватило.

Команда Гарета Саутгейта с первых минут захватила контроль над игрой и так и не выпустила его из своих рук и ног до самого конца.

Большим подспорьем для «трех львов», конечно же, стал гол Гарри Магуайра после подачи Эшли Янга с углового. Весь турнир англичане жалят соперников стандартами, и матч с Швецией не стал исключением.

Окончательно все стало понятно после второго гола британцев, который в начале второй половины провел Деле Алли. Бывший на этом турнире до того стеной голкипер Робин Ольсен снова не выручил.

Швеция имела небольшие шансы переломить игру. «Тре крунур» смогли создать три очень хороших момента, но английский вратарь Джордан Пикфорд , уже ставший героем в первом раунде плей-офф, выиграв историческую серию пенальти, пропускать отказался, потащив из углов все шведские выстрелы.

Англия вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года, когда в команде блистал форвард Гари Линекер , ныне являющийся одним из самых остроумных футбольных экспертов.

Соперником британцев могла стать сборная России. И хотя команда Станислава Черчесова снова была андердогом в своем противостоянии, она смогла показать, что способна ни в чем не уступить и хорватам.

Однако план Черчесова вновь работал, и даже отсутствие травмированного Юрия Жиркова удавалось компенсировать командной работой и большим желанием.

Именно хозяева открыли счет на сочинском «Фиште», когда Денису Черышеву удался очередной фантастический дальний удар после «стеночки» с Артемом Дзюбой . Причем обставил вингер «Вильярреала» в том эпизоде самого Модрича!

Хорваты отыгрались перед перерывом, поймав-таки Россию на контратаке, но гол Андрея Крамарича так и остался последним до конца основного времени, хотя отрезками игровой перевес «шашечных» становился угрожающим.

В дополнительное время шла равная игра, и потому вдвойне обидно, что после своей острой атаки наша команда нарвалась на убийственный угловой с хитрым ударом Домагоя Виды.

Более того, пробей Роман Зобнин малость точнее под штангу или чуть повыше, и Россия могла не доводить дело до пенальти, а так Субашич вновь выловил снаряд в углу.

Ну а в серии пенальти одного сейва Игоря Акинфеева не хватило — перевесили промахи Смолова и Фернандеса.

Россия покидает домашний мундиаль с высоко поднятой головой и с ощущением, что могла пройти еще дальше. Зато нам наконец снова не стыдно за свою сборную!