Около 600 тыс. болельщиков были в фан-зону в Самаре

Около 600 тысяч болельщиков посетили фан-зону в Самаре за время проведения ЧМ-2018

Около 600 тысяч человек посетили площадку Фестиваля болельщиков в Самаре за время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС заявили в департаменте информационной политики Самарской области.

Фан-зона в городе была расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тысяч зрителей. В понедельник начался демонтаж помещений и оборудования Фестиваля болельщиков, работы будут завершены до конца июля.

"Около 600 тысяч человек посетили площадку Фестиваля болельщиков за время проведения чемпионата мира", — говорится в заявлении.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Самара приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала Бразилия — Мексика (2:0), четвертьфинал Англия — Швеция (2:0).