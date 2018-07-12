Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала поражение сборной Англии по футболу от сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира.
«Не получилось на этот раз, но это было великое путешествие, которое заставило страну испытать гордость», — написала она в Twitter.
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Wasn't to be this time but it's been a great journey that's made the country proud. We'll be flying the flag on Saturday. 🏴 #ThreeLions #CROENG— Theresa May (@theresa_may) 11 июля 2018 г.
Мэй также пообещала вывесить английский флаг над своей резиденцией в Лондоне.
Как сообщает ТАСС, Тереза Мэй во время группового этапа пообещала поднимать этот флаг наряду с флагом Великобритании в дни матчей английской сборной. Однако после матча 1/8 финала и до полуфинала флаг не снимался.
В субботу, 14 июля, сборная Англии поборется со сборной Бельгии за бронзовые медали чемпионата мира. Финал турнира состоится в воскресенье, 15 июля. В нем встретятся команды Франции и Хорватии.