«До игроков начинает доходить, что я говорил правду»

Тренер сборной Англии о выходе команды в полуфинал чемпионата мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт горд повторить достижения Сэров Альфреда Рэмси и Бобби Робсона. Об этом он заявил после победы над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира. Он также оценил действия автора победного гола Гарри Магуайра, отдал должное голкиперу национальной команды Джордану Пикфорду и признался, что переживает лучшие дни в своей тренерской карьере.

— Вы стали третьим тренером, которому удалось вывести сборную Англии в полуфинал чемпионата мира по футболу. Какие эмоции испытываете в связи с этим?

— Для меня огромная честь тренировать национальную команду своей страны. Повторить достижения сэров Альфреда Рэмси и Бобби Робсона, а также продолжить традиции других наставников — огромная честь для меня. Перед игрой с Швецией я общался с командой и по настроению понял, что никто не горит желанием улетать домой раньше срока. Горжусь тем, что мы пройдём на этом ЧМ весь путь до конца и проведём в России ещё неделю. Теперь только нам самим решать, чего мы достойны.

— Показалось, что Англия победила с запасом?

— Мы сегодня поработали на славу. Добились положительного результата в игре с соперником, имевшим идентичность. Швеция играла очень собранно и иногда мы откровенно не справлялись с ними. Но я благодарен парням, что они продемонстрировали столь высокий уровень — контролировали темп, проявили упорство, смотрелись неплохо физически. И всё это после того, как они выжили в противостоянии с Колумбией в середине недели. Эта молодёжь на наших глазах становится зрелой.

— Вы произвели революцию в английском футболе. Дело не в том, что вы вывели команду в полуфинал чемпионата мира, а в игре, в которой не видно слабых мест. Не пришло ли время задуматься о чемпионстве?

— Спасибо за комплимент. Мы стараемся улучшать свои показатели и прибавлять от матча к матчу. Сборная Англии добивается успеха, потому что все неустанно работают. Причём не только те, кто выходит на поле, но и все остальные. Без поддержки таких ребят как Тим Кэхилл , Дэнни Уэльбек, Ник Поуп, Джек Батланд, Дэнни Роуз и других, нам было бы сложно. Они не снижали требований к себе, хотя почти не имели игровой практики, а это дорогого стоит. Игры плей-офф требовали максимальной концентрации всех членов коллектива и я рад, что мы справились с задачами. У нас нет мировых знаменитостей в команде, поэтому упорство и психологическая устойчивость ребят, вызывают у меня уважение.

— Кажется, что Гарету Саутгейту удалось избавить национальную команду от негатива, преследовавшего её все последние годы. Выходит, что на фоне брексита и прочих проблем в стране, вы сейчас объединили нацию…

— Что ещё более приятно, так это добраться до полуфинала, имея не слишком большой выбор футболистов. Многие забывают, что тренеру сборной доступно лишь 33% игроков Премьер-лиги. И это большая проблема, на мой взгляд. Мы делаем ставку на очень молодых ребят, которые только-только заиграли в своих клубах, у них почти нет международного опыта. Но я считаю, что они способны делать то, что требуется. И они это доказали. Мне приятно, что мы достойно представляем страну и я буду рад, если мы сможем повлиять на настроение людей, добавить им положительных эмоций. Думаю, в Англии ближайшие сутки все будут праздновать, некоторые основательно (улыбается).

— Вы чувствуете, что за вами следят на родине?

— Конечно, мы ощущаем поддержку.

— Джордан Пикфорд сыграл сегодня потрясающе…

— Он действительно спас нас в ключевых моментах. Пикфорд — прототип того, каким должен быть современный вратарь. Обратите внимание, сколько он сегодня сделал касаний мяча ногами, а это особенно высоко ценится в международном футболе. Джордан выглядел потрясающе во всех компонентах, а не только на линии ворот. Он здорово находил партнёров передачами между линиями. Именно такие вратари нам нужны в будущем.

— Гарри Магуайр забил мяч, который фактически вывел команду в полуфинал…

— Он — гигант, одинаково хорошо действующий и в своей и в чужой штрафной на протяжении всего турнира. Когда я наблюдал за ним по ходу сезона, то очень надеялся, что он не растеряет свою прекрасную форму. Не думаю, что Гарри в себя верил поначалу, он просто старался не допускать ошибок. А перед вторым матчем я подошел к нему и сказал: «Может быть, попробуешь сыграть настолько хорошо, насколько ты способен». Он чрезвычайно талантливый игрок. Нынешний турнир позволили ему пробрести опыт и прибавить в уверенности. Я горд тем, что он продолжает совершенствовать свои навыки, прислушиваться.

— Многие футболисты сборных Англии, Бельгии и Франции выступают в Английской премьер-лиге. Это в очередной раз свидетельствует о силе национального чемпионата, не так ли?

— Классные футболисты играют в АПЛ только потому, что им кладут приличные оклады и премиальные. Однако с моими подопечными не всё так просто. Они молоды и им нужно набираться опыта. А это можно сделать или постоянно сталкиваясь на поле со звездами, или работая бок-о-бок с такими специалистами как Арсен Венгер , Маурисио Пеллегрино, Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью…

— Что значит лично для вас этот успех?

— Пожалуй, это лучшие дни в моей тренерской карьере. Если подумать о тех, кому удавалось добиться такого же результата, и попытаться сравнить себя с ними, то это грандиозно. Меня переполняет гордость от того, что мы все заодно. Речь не только о тренерах, медицинском персонале и футболистах, но и о семьях и женах, которые прилетели в Россию и поддерживают своих мужей. Они в том числе помогли нам стать теми, кем мы являемся сейчас. Я рад, что наша совместная работа принесла плоды. Полтора года назад я объяснял игрокам, если они добьются успеха на ЧМ, то это превзойдёт их самые смелые мечты. Теперь до них, видимо, начинает доходить, что я говорил правду.